Психолог Доценко назвал признаки нездоровых отношений

Нездоровые отношения в паре можно выявить по некоторым признакам. Об этом психолог Сергей Доценко рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Ключевым признаком является дискомфорт. Важно прислушиваться к своим чувствам. Если хотя бы одному из партнеров в отношениях становится неловко, некомфортно или неудобно, это может быть сигналом нездоровых отношений. Также у каждого свои границы восприимчивости, свои представления о дозволенном и недозволенном. Важно учитывать эти различия.

Нередко фактором нездоровых отношений считается частое раздражение по мелочам также могут сигнализировать о проблемах в отношениях.

Неспособность партнеров открыто обсуждать происходящее может быть признаком нездоровых отношений. Часто это связано со страхом откровенности, который может быть следствием негативного опыта в детстве, когда переживания не получали должной оценки. Психолог подчеркнул, что для определения нездоровых отношений необходимо прислушиваться к своим чувствам и открыто обсуждать возникающие проблемы с партнером.