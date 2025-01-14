Климатолог Юрганов рассказал о причинах пожаров в Лос-Анджелесе

Лесные пожары в Палисейдсе, вспыхнувшие 7 января, унесшие жизни и охватившие 14 гектаров, вызваны сочетанием сильных ветров и засухи, но главная причина, по мнению климатолога Арсения Юрганова, – аномальная сухость растений. Об этом он рассказал runews24.ru.

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выявили связь между колебаниями влажности и возникновением пожаров в окрестностях города. Изучив данные за несколько лет, они обнаружили, что за продолжительной засухой в США последовали атмосферные реки, вызвавшие рекордные зимние дожди в 2022–2023 годах. А таяние снега в горах привело к оползням.

Юрганов пояснил, что сочетание жаркого лета и последовавших дождей создало сухую растительность, которая стала легко воспламеняемой. Он отметил, что обычные причины пожаров, такие как молнии или непогашенные окурки, также способствуют распространению огня, но основная причина – именно сухость растений.

Климатолог рассказал, что частота гидроклиматических ударов, связанных с показателями влажности, увеличилась на 31–66% по всему миру. Это связано с расширением “атмосферной губки”, которая способна поглощать и отдавать воду на 7% при повышении температуры воздуха на каждый градус. При дальнейшем росте глобальной температуры на 3 градуса прогнозируется увеличение количества гидроклиматических ударов на 113%.