«Нет геотрека — нет денег»: Енокаев рассказал, как ИИ контролирует перевозчиков

В Петербурге после внедрения новой модели транспортного обслуживания движение отслеживается только по геотрекеру, и работа оплачивается по факту выполнения рейсов.

Председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев в интервью «Фонтанке» рассказал о том, как искусственный интеллект собирает данные по каждому рейсу.

Если ранее записи вели диспетчеры на конечных станциях, которых можно было уговорить «подправить» цифры, то теперь человеческий фактор исключен. Геотрекер отслеживает выполнение рейса и соблюдение графика. Перевозчик получает оплату по факту.

«Есть геотрек — есть деньги, нет геотрека — нет денег, и никаких вариантов», – пояснил изданию Валентин Енокаев.

Также система анализирует данные, на основе которых потом идет настройка работы маршрутной сети.