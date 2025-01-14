Уникальные экспонаты покажут на выставке к 230-летию драматурга в Петербурге

В Российской национальной библиотеке в Петербурге с 15 января откроется выставка «На службе музам и Отечеству. Александр Грибоедов и его время», посвященная 230-летию драматурга. Об этом сообщили на сайте библиотеки.

Экспозиция раскроет личность Грибоедова, представит эпоху его жизни, а также историю создания комедии «Горе от ума». Среди экспонатов будут представлены первое издание «Горя от ума» без купюр (1862 год), издание с цензурными правками (1833 год), «Доклад о составе московской военной силы» (1812 год), персидские рукописи XIV-XVII веков, подаренные шахом в качестве компенсации за гибель Грибоедова, автограф стихотворения «Прости, отечество!» и авторизованная копия «Горя от ума» с дарственной надписью Грибоедова издателю Булгарину.

Грибоедов родился в Москве в дворянской семье. Получил блестящее домашнее образование, владел несколькими иностранными языками. С 1803 по 1810 годы учился в Московском университетском пансионе, а затем на словесном факультете Московского университета. Позже он также изучал юридические науки. Грибоедов вошел в историю русской литературы как автор бессмертной комедии в стихах «Горе от ума». (1824). Это произведение стало ярким сатирическим изображением московского общества начала XIX века, а его персонажи – такие как Чацкий, Молчалин, Фамусов – стали нарицательными. Комедия отличается остроумием, меткостью языка и глубоким пониманием общественных противоречий. “Горе от ума” до сих пор остается одним из самых популярных произведений русской классической драматургии.

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