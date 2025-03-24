В Петербурге дополнили законопроект о «наливайках»

Законодательное собрание Санкт-Петербурга уточнило критерии, определяющие категорию «ресторан» в законопроекте о регулировании продажи алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах.

Цель изменений — более эффективное разграничение ресторанов и так называемых «наливаек», предотвращение обхода ограничений и повышение комфорта жителей многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Законопроект предусматривает запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 11:00 в заведениях общепита, расположенных в жилых зданиях с исключением для ресторанов. Для определения статуса «ресторан», помимо ранее установленных критериев (отдельный вход с улицы, зал с посадочными местами, отдельные санузлы, оборудованная кухня и не менее пяти сотрудников), введены дополнительные требования.

Теперь отдельный вход должен быть не только со стороны улицы или дороги, но и с пешеходной зоны или площади, что исключит возможность обхода ограничений через входы, расположенные во дворах. Обязательным условием также становится наличие договора на охрану с установкой кнопки экстренного вызова полиции для оперативного реагирования на возможные нарушения.

Кроме того, минимальная площадь зоны обслуживания установлена на уровне 50 квадратных метров. Эти дополнения направлены на повышение эффективности законопроекта и обеспечение более комфортной жизни для жителей города.