Петербургское УФАС возбудило дело в отношении бара «Синь» из-за нарушения закона о рекламе

Санкт-Петербургское УФАС начало расследование в отношении бара «Синь», принадлежащего ООО «Невада», по подозрению в нарушении Закона о рекламе.

Основанием для возбуждения дела стали многочисленные жалобы граждан на рекламу алкогольной продукции, размещенную на окнах заведения, сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу.

Согласно Закону о рекламе, всякая реклама алкоголя обязана содержать предупреждение о вреде его чрезмерного употребления, занимающее не менее 10% рекламной площади. В случае с баром «Синь» такое предупреждение отсутствует, что и послужило поводом для обращения граждан в УФАС.

Антимонопольная служба проверит все обстоятельства дела. В случае подтверждения нарушения Закона о рекламе, ООО «Невада» будет привлечено к административной ответственности в виде штрафа.