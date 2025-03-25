Профайлер Давыдов считает когнитивную форму Брюса Уиллиса отличной

Профайлер Денис Давыдов сообщил, что известный американский актер и продюсер Брюс Уиллис, несмотря на диагноз лобно-височной деменции, сохраняет хорошую физическую и когнитивную форму.

По его словам, это подтверждает домашнее видео с празднования 70-летия голливудской звезды, где Уиллис демонстрирует позитивное настроение и уверенные движения.

Для NEWS.ru эксперт отметил, что на кадрах с юбилея актер проявляет отличные когнитивные и физические способности. Он обратил внимание на танцевальную шутку, уместную в контексте праздника, хороший баланс тела и правильное распределение веса. Давыдов подчеркнул, что Уиллис сохраняет чувство ритма даже при смене направления движений, а его речь и шутки не сбивают дыхание. Профайлер также отметил высокую координацию движений рук, ног и корпуса, которые актер выполняет легко, без видимого напряжения.

Давыдов сообщил, что юбилейные мероприятия прошли в семейном кругу с участием бывшей супруги — актрисы Деми Мур и дочери Румер Уиллис, которые оказывают актеру поддержку. Специалист выразил мнение, что близкие помогают Уиллису сохранять активность и получать радость от общения.

В заключение профайлер отметил, что, несмотря на сложную форму деменции, актер имеет возможность полноценно общаться с близкими людьми, включая Деми Мур и дочь Румер, что позволяет им взаимно радовать друг друга.