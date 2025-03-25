В Петербурге усилят маршрут Балтийский вокзал – Ораниенбаум с середины апреля

С 18 апреля 2025 года будет усилен маршрут Балтийский вокзал – Ораниенбаум двумя дополнительными поездами.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании, инициатива направлена на расширение тактового движения в вечерние часы пик.

Новые поезда будут отправляться с Балтийского вокзала в 19:45 (прибытие в Ораниенбаум в 20:38) и из Ораниенбаума в 22:30 (прибытие на Балтийский вокзал в 23:29). С 18 апреля по 24 мая они будут курсировать ежедневно, кроме пятницы; с 25 мая — ежедневно. Это продлит вечернее тактовое движение до 19:45. Утреннее тактовое движение (с интервалом 15 минут) из Ораниенбаума продолжается с 6:15 до 9:00 по рабочим дням.

Ранее стало известно о рекордном числе перевезенных пассажиров пригородными электричками в прошлом году. Цифру в 100,7 млн человек назвал вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Павловск при этом стал лидером по количеству перевезенных пассажиров среди всех направлений — 14,9 миллиона человек. Особенно заметный рост пассажиропотока наблюдался на маршрутах в Красное Село (+23,6%) и Ораниенбаум (+15,5%).