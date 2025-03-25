Поляков рассказал о двух бесплатных мерах поддержки для социальных предпринимателей

Власти Петербурга помогут развить бизнес предпринимателям в социальной сфере.

Конкретно помощь от города будет заключаться в предоставляемых двух бесплатных услугах, написал вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в своем Telegram-канале.

В первом случае это создание имиджевого видеоролика, который расскажет о сути бизнес-проекта. Во втором — это изготовление и размещение рекламной информации в городских СМИ.

Кирилл Поляков подчеркнул, что за прошлый год данной мерой поддержки воспользовались 15 предприятий, а в этом году квота расширена до 38 участников.

По его словам, одним из приоритетным направлений петербургской политики является поддержка малых и средних предпринимателей в социальной сфере.