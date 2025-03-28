На линию в Петербурге выйдет юбилейный состав «Балтийца»

В ближайшее время новый восьмивагонный состав «Балтийца» выйдет на Кировско-Выборгскую линию петербургского метрополитена. Он станет юбилейным — 30-ым по счету. В пятницу, 28 марта, состав презентовали губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.

Это событие знаменует собой продолжение масштабной программы обновления подвижного состава петербургской подземки, пишет вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков.

В текущем году планируется полная замена вагонов на Кировско-Выборгской линии (красной ветке), где будут эксплуатироваться исключительно новые поезда с асинхронным тяговым приводом, подметил он.

Использование таких поездов обеспечивает значительную экономию электроэнергии, повышая энергоэффективность всей системы. Обновление подвижного состава коснется и других линий метрополитена. В этом году планируется поставка еще одного современного состава «Балтиец» для Фрунзенско-Приморской линии, а также пяти новых составов для строящейся шестой линии, заключил Поляков.

В прошлом году руководитель Комитета по транспорту Валентин Енокаев отметил, что между сотрудниками предприятия и работниками метрополитена налажено тесное сотрудничество.

По словам Енокаева, сотрудники метрополитена участвуют в процессе сборки и регулярно проходят необходимое обучение на заводе, чтобы управлять новыми составами «Балтийца».