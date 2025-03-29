Боярский похвалил актеров-коллег за хорошее фехтование на съемках фильма

Народный артист РСФСР Михаил Боярский поделился воспоминаниями о работе с коллегами на съемочных площадках, особо отметив мастерство фехтовальщиков среди них.

Он высоко оценил владение шпагой Александра Абдулова, исполнившего роль гвардейца кардинала в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», и Виктора Авилова, сыгравшего Мордаунта в «Мушкетерах 20 лет спустя».

Боярский подчеркнул, что Абдулов и Авилов фехтовали «здорово», демонстрируя настоящее мастерство на съемочной площадке. К числу актеров, блестяще владевших фехтованием, он также отнес Сергея Жигунова и Дмитрия Харатьяна.

Боярский рассказал о сотрудничестве с Владимиром Балоном, знаменитым постановщиком фехтовальных сцен в кино, назвав его идеальным партнером: профессионалом, который не только ставил все боевые сцены, но и умело исправлял ошибки актеров во время съемок.

Балон, по словам Боярского, работал с ним над всеми значимыми фехтовальными эпизодами в фильмах «Гардемарины» и «Три мушкетера».