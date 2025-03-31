Петербуржцев ждут джаз и космические путешествия с 31 марта по 6 апреля

Первая неделя апреля порадует жителей и гостей Санкт-Петербурга концертами, выставками, фестивалями и балетными постановками.

В Русском музее стартовала выставка «Великий Карл» (6+), посвященная 225-летию со дня рождения Карла Брюллова. В экспозиции собраны работы мастера из ведущих музеев страны, включая Третьяковскую галерею и Эрмитаж. Вечером 31 марта в Петрикирхе пройдет романтичный концерт «Орган при свечах» (0+), где под сводами старинной кирхи зазвучат бессмертные органные произведения при свете сотен свечей.

На следующий день внимание меломанов привлечет открытие фестиваля «Джазовая весна в Санкт-Петербурге» (18+) в JFC Jazz Club, который традиционно собирает лучших исполнителей данного музыкального направления. В тот же вечер кинотеатр «Аврора» приглашает ценителей балета на показ спектакля «Гольдберг-вариации» (16+).

Среда предложит жителям и туристам Северной столицы выставку «Великая страна – великая Победа» (16+). На мероприятии посетителям расскажут о подвиге тыла в годы войны.

В четверг киноманов ждет премьера костюмированной драмы «Падение короны» (18+) в Доме кино – история о закате эпохи Людовика 16 и Марии-Антуанетты. Также в этот день можно отправиться в Планетарий №1 на шоу «Тайны ледяной планеты» (6+) с путешествием во времени до 3025 года.

В субботу петербуржцы могут проверить свою грамотность и написать «Тотальный диктант» (12+), сообщает «Афиша Петербурга».

Завершит неделю камерный «Рок-хиты» (6+) в Филармонии. В здании прозвучат хиты таких групп, как The Beatles, Scorpions и The Doors.