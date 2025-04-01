Петербуржцам рассказали о предстоящих концертах в начале апреля

На этой неделе, с 31 марта по 6 апреля, Санкт-Петербург предлагает разнообразную концертную программу на любой вкус.

Любители классической музыки смогут посетить Международный фестиваль «Виртуозы флейты» & «Северная лира» в Мариинском театре (2-13 апреля). Фестиваль включает в себя концерты и мастер-классы, в том числе специальные детские концерты, пишет « Афиша Петербурга» .

Для тех, кто предпочитает необычную атмосферу, петербургский планетарий (4, 5, 6 апреля) предлагает концерты под звездным небом: «Вселенная Ханса Циммера», «Рояль в темноте», «Рок под звездами» и «Оркестр под звездами. 30 Seconds to Mars».

Ценители страстных латиноамериканских ритмов смогут насладиться концертом «Латинская Америка. В ритме танго» в Государственной академической капелле 6 апреля. Концерт входит в абонемент «Музыкальные путешествия по разным странам».

Тем, кто предпочитает более энергичную музыку, рекомендуется посетить концерт группы Clockwork Times в клубе Mod 4 апреля. Группа обещает исполнить как хиты, так и новые композиции, сочетающие панк-рок, ска и альтернативу.

А 3 апреля во Дворце искусств Ленинградской области состоится презентация нового альбома инструментальной группы ОТТА. Группа использует 9 инструментов и сочетает различные стили, создавая, по отзывам посетителей, уникальное и захватывающее звучание.