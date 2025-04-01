Состояние рэпера Паши Техника оценивается как критическое

Известный рэпер Паша Техник, госпитализированный в Таиланде с тяжелым отравлением, продолжает находиться между жизнью и смертью. У музыканта диагностированы пневмония, сепсис, отказ почек и легких, а также острая сердечная недостаточность. Сейчас он подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, но прогнозы остаются неутешительными.

В беседе с изданием «Газета.Ru» врач-нарколог Даниил Петров, главный врач Клиники доктора Исаева, не исключил, что состояние Паши Техника может быть связано с ВИЧ-инфекцией, перешедшей в стадию иммунодефицита.

Петров пояснил, что передозировка запрещенными веществами — не единственное объяснение критического состояния рэпера. Сепсис и полиорганная недостаточность чаще развиваются на фоне тяжелых инфекций: агрессивной бактериальной пневмонии, COVID-19 или даже ВИЧ в поздней стадии.

Поклонники рэпера по-прежнему надеются на чудо, но медики настроены сдержанно: шансы на выживание остаются минимальными.