Ученые отправят бактерии на Луну для строительства и поддержки городов

Ученые придумали для строительства и поддержки городов на Луне использовать бактерии.

Для снижения стоимости строительства лунных баз ученые исследуют использование лунного реголита в качестве строительного материала.

Индийский институт науки (IISc) проводит эксперименты по созданию кирпичей из симулянта реголита с применением бактерии Sporosarcina pasteurii. Эта бактерия, вырабатывающая карбонат кальция, в сочетании с гуаровой камедью, способна связывать частицы реголита, формируя прочные кирпичи.

Хотя метод спекания при высоких температурах позволяет создавать более прочные кирпичи из реголита, экстремальные лунные условия (перепады температур от +121 до -130 градусов), микрометеоритная бомбардировка и космическое излучение могут вызвать образование трещин. Это ставит под угрозу долговечность лунных сооружений.

Для решения этой проблемы ученые IISc предлагают использовать бактерию Sporosarcina pasteurii в качестве герметика для заделки трещин в уже готовых спеченных кирпичах. Бактерии, вырабатывая карбонат кальция и биополимеры, будут заполнять трещины и восстанавливать прочность материала.

Проверка эффективности этого метода планируется в рамках первой индийской пилотируемой космической миссии Gaganyaan. Успех эксперимента может значительно повысить надежность и долговечность будущих лунных поселений.