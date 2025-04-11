Мемы смогли сделать фильм «Майнкрафт» популярным

Интернет-культура сделала фильм «Майнкрафт» популярным и кассовым, несмотря на хейт критиков.

Фильм «Майнкрафт» моментально породил сообщество крайне активных и восторженных фанатов. Энтузиазм зрителей подогревается мемами в социальных сетях. Теперь многие дети выкрикивают ключевые реплики, подпевают песням и буквально сходят с ума в кульминационные моменты. Например, при появлении редкого игрового персонажа «куриный жокей» (зомби-ребенок на курице), сообщает The Guardian.

Сам фильм задуман как глупый и фанатский, а ходить на него с друзьями— часть удовольствия. Картина щедро награждает поклонников пасхалками (вроде внезапного появления Херобрина), камео ютуберов и даже разработчиков игры.

Лента смогла стать феноменом, но ее успех кроется не только в заслуге создателей, а скорее представляет собой результат симбиоза кино и интернет-культуры, где мемы диктуют правила поведения в реальном мире.

Отметим, что ранее в социальных сетях стал популярным тренд, призывающий зрителей нарушать порядок во время сеансов. Некоторые сети кинотеатров пытаются бороться с этим и предупреждают нарушителей о выдворении без права возврата денег.