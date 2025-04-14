На ярмарке труда во Всеволожске можно будет найти работу или способ переучиться

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет по всей Ленинградской области 18 апреля с 10:00 до 14:00. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области. Другие площадки будут работать в Сланцах, Бокситогорске, Тосно, Выборге, Гатчине и многих других районах региона. На мероприятии участников будут ждать 300 крупнейших работодателей района и 16 тысяч вакансий.

Центральная площадка будет организована во Всеволожске. Здесь также пройдут мастер-классы и мероприятия по профориентации молодежи, карьерные консультации от Кадрового центра, а деловая сессия включит доклады экспертов HH.ru и «Авито Работа», которые расскажут о перспективах на рынке соискателей в 2025 году.

Соискателям будут предлагать не только рабочие места, но и возможность обучения за счет работодателя. За работников сегодня компаниям приходится конкурировать.

Советник директора по развитию Авито Работы Надежда Сацкив поделилась, что рынок труда Ленобласти характеризуется низким уровнем безработицы. Вакансий все больше, а ищущих работу все меньше. Именно это заставляет компании при поиске сотрудников предлагать помимо конкурентной зарплаты дополнительные преференции. Среди них отклик у соискателей находит предложение обучиться новой профессии или повысить квалификацию за счет работодателя. Также многие ищут работу с гибким графиком или удаленную.

«Если раньше компании могли выбирать из десятков кандидатов, то сейчас мы фиксируем снижение поисковой активности — люди реже ищут работу, а приоритеты соискателей меняются. Гибкий график, удаленная работа, дополнительные льготы — теперь это не привилегия, а обязательное условие для многих специалистов», — указала Надежда Сацкив. В деловой части Ярмарки представитель Авито Работы планирует озвучить более подробные аналитические данные и прогнозы.

Как сообщают организаторы на Ярмарке также можно будет получить информацию о мерах государственной поддержки соискателей и начинающих предпринимателей. Для гостей организован бесплатный трансфер из Санкт-Петербурга.