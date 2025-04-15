Каждый третий петербуржец готов приобрести авто с пробегом — Авито

33% жителей Петербурга готовы приобрести в ближайшее время автомобиль с пробегом. Такие данные приведены в исследовании Авито Рекламы и Авито Авто.

Традиционные обходы автосалонов, как ранее уже делились в Авито, предваряют покупку авто лишь у небольшой части петербуржцев. Так 60% сказали, что будут искать на сайтах объявлений, у друзей или родственников не прочь купить машину 15%, на долю дилерских центров выпало 12%. Уровень доверия к сайтам с объявлениями среди опрошенных составил 66%. Причем уверенность в их надежности высказала одинаковая доля мужчин и женщин.

При этом не первый раз покупать автомобиль с пробегом будет 72% из числа опрошенных, для 28% — это будет первый опыт. Но и те, и другие выбирать будут, в первую очередь, исходя из цены. Второй важный критерий выбора — состояние автомобиля, на третьем месте — доверие или симпатия к определенной марке авто и модели.

Кроме того, треть всех респондентов предпочли бы приобрести машину не через посредников, а из рук в руки у предыдущего владельца.

«Раньше для того, чтобы узнать все про состояние авто и оценить его реальную стоимость, требовалось много времени и опыт. Сейчас решить задачу помогают различные цифровые сервисы», — отметил Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито Авто. «Приобретение автомобиля с пробегом нельзя отнести к импульсивной покупке. Потенциальные покупатели могут долго анализировать предложения на рынке: изучать характеристики транспортного средства, сравнивать цены и читать отзывы. Более того, потребности клиентов могут отличаться от региона к региону, и брендам важно учитывать это при разработке маркетинговых стратегий», — прокомментировал Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

По словам экспертов, потенциальным покупателям важны история авто, включая не только пробег, но и число владельцев, штрафы и вехи сервисного обслуживания, а также гарантии на техобслуживание. А 46% признались, что предпочти ли бы пройти тест-драйв перед покупкой.

Наиболее распространенным источником информации об автомобилях с пробегом стала реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах — это отметили 54% респондентов. Второй по значимости источник — рекомендации от друзей, коллег и родственников (38%). Следом идёт реклама в поисковых системах (32%), в соцсетях (17%) и на ТВ (17%).