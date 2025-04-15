За неделю заболеваемость ОРВИ в Петербурге снизилась на 12%

За 15-ю неделю 2025 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксировано снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, включая грипп.

По данным специалистов Роспотребнадзора, с 7 апреля по 13 апреля в городе уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился на 12,3% по сравнению с предыдущей неделей, оставаясь ниже эпидемического порога. Наибольшее число заболевших приходится на детей в возрасте 3–6 лет. Всего было зарегистрировано 34,7 тысячи случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19.

Лабораторные исследования показали, что 70,3% подтвержденных случаев связаны с вирусами гриппа. Среди других респираторных инфекций преобладают РС-вирусы, риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и SARS-CoV-2. За неделю выявлено 1,5 тысячи новых случаев гриппа, а с начала эпидсезона — 23,5 тысячи. Заболеваемость COVID-19 в Северной столице также снизилась на 8,2%, медики зафиксировали 156 случаев.

По сравнению с предыдущей неделей в Ленинградской области показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ упал на 11,4%. Как и в Санкт-Петербурге, наибольшие показатели заболеваемости наблюдаются среди детей 3–6 лет.

По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ленинградской области упал на 11,4%, при этом наибольшее число заболевших находится среди детей в возрасте 3–6 лет. Всего было зарегистрировано 11,1 тысячи случаев респираторных инфекций, из них 95,5% лабораторно подтвержденных связаны с гриппом. За неделю врачи выявили 338 новых случаев гриппа, а с начала сезона — 5,1 тысячи. Заболеваемость COVID-19 в регионе сократилась на 40%, было зарегистрировано 12 случаев.