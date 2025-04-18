На «ринге» встретятся 100 профи из розницы для поднятия престижа профессии

Чемпионат розничных профессий финиширует в Москве на ВДНХ в эти дни. В финале — 100 участников из более чем 20 городов России. Они соревнуются в профессиональных навыках. Компании-участники, среди которых крупные сети, а также соорганизаторы чемпионата уверены, что мероприятие привлечет внимание молодежи, а рост зарплат в сфере убедит кого-то остановиться именно на этой работе.

Соорганизатор Чемпионата Авито Работа представила данные, по которым в первом квартале 2025 года средние предлагаемые зарплаты в рознице выросли на 14% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Они составили в среднем по стране 55 675 рублей в месяц. Авито Работа предоставила всем компаниям-участницам брендспейсы – готовые лендинги на платформе для того, чтобы те смогли рассказать о карьерных возможностях и других привлекательных моментах своих вакансий.

«Участие в Чемпионате – это возможность не только поддержать профессиональное сообщество, но и внести реальный вклад в развитие кадрового потенциала российского ритейла. Мы видим свою миссию в том, чтобы помогать людям находить работу, которая будет приносить им удовлетворение, а бизнесу – предоставлять доступ к лучшим специалистам», – поделился Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы.

В финале встретятся профи из разных уголков страны: Петербург, Казань, Барнаул, Пермь, Омск, Воронеж, Екатеринбург, Тюмень и другие. Участники продемонстрируют свое мастерство в пяти номинациях. Жюри предстоит выбрать лучших среди кассиров, работников торгового зала, продавцов-консультантов, комплектовщиков складов и директоров магазинов. Среди компаний, которые выставили на соревнования своих представителей, «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Ашан», «Чижик», «Азбука вкуса», «Spar» и другие. Предусмотрена также деловая программа и ярмарка вакансий.