В Петербурге «желтый» уровень погодной опасности продлится до утра воскресенья

С шести вечера субботы до девяти утра воскресенья в Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Синоптики прогнозируют грозы, сильные дожди, а также местами ливни.

В этот период город на Неве накроют грозы, дожди, а также местами пройдут ливни. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

Отметим, что «желтый» уровень указывает на потенциально опасные погодные условия.

В такую погоду представители администрации Северной столицы рекомендовали водителям и пешеходам быть внимательнее на дорогах.