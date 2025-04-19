Эксперт назвала безопасную норму яиц на Пасху

В преддверии Пасхи традиционные крашеные яйца появятся на столах многих жителей Санкт-Петербурга. Этот продукт богат белком и полезен для здоровья, но эксперты советуют не злоупотреблять им.

Людям с повышенным уровнем холестерина или сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит употреблять свыше 300 миллиграмм холестерина в день. Данный показатель примерно равен большому куриному яйцу. Об этом сообщила замглавврача КДЦ по клинико-экспертной работе НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Елена Игнатикова.

В то же время она отметила, что яйца содержат ценные вещества: холин, селен, витамины A, D, E, группы B, а также полиненасыщенные жирные кислоты. Поэтому на Пасху вполне безопасно съесть одно-два яйца — например, на завтрак или в составе праздничной выпечки.

Для поддержания здоровья сердца и нормализации уровня холестерина врач рекомендует дополнять рацион клетчаткой, которая содержится во фруктах, овощах и цельнозерновых продуктах.

Сливочное масло, мясо и продуктов богатых насыщенными жирами, лучше употреблять в умеренных количествах. Такой подход позволит насладиться праздничными блюдами без вреда для здоровья, подытожила эксперт.