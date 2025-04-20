Михаил Боярский может вернутся на сцену вопреки рекомендациям врачей

Медики рекомендовали народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому месяц не выходить на сцену. Однако актер планирует ориентироваться на собственное самочувствие при принятии решения о возвращении к работе.

Врачи запретили Боярскому выступления на месяц, однако артист склонен прислушиваться не только к медицинским рекомендациям, но и к собственному самочувствию, поэтому окончательное решение о возвращении на сцену будет принято исходя из его состояния. Об этом рассказала ТАСС жена артиста, художественный руководитель Театра имени Ленсовета народная артистка России Лариса Луппиан.

Напомним, что 13 апреля Боярский получил травму в театре, результатом которой стали перелом ребра и ушиб легкого. По словам Луппиан, состояние артиста удовлетворительное, и возможная выписка из больницы ожидается на следующей неделе.

Отметим, что 18 апреля Театр имени Ленсовета объявил, что спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет с использованием записи голоса Боярского. В театре подчеркнули, что здоровье артиста не вызывает серьезных опасений, однако врачи настаивают на отдыхе.