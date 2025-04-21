Премьера фолк-мюзикла «Прялочка времени» в театре ТОК прошла с аншлагом!

В театре ТОК с аншлагом прошла премьера фолк-мюзикла “Прялочка времени”, покорившего зрителей камерностью, душевностью и ярким погружением в обряды и традиции древней Руси. Спектакль, в основу которого легла история о подготовке девушки к свадьбе, стал настоящим откровением для петербургской публики.
О спектакле:
“Прялочка времени” – это не просто мюзикл, это путешествие во времени, где человеческие истории переплетаются с древними обрядами и символами. Прялочка, как символ времени, связи поколений и цикличности жизни, становится центром, вокруг которого крутятся темы любви, потери, памяти и хрупкости человеческого существования.
Ключевые моменты спектакля:
Погружение в традиции: Зрители смогли увидеть знакомые, но забытые обряды. Услышали древнюю легенду о любви Солнца и Луны.
Переплетение сакрального и земного: Спектакль деликатно соединяет сакральный смысл с конкретными человеческими историями, создавая многогранную и эмоциональную картину.
Музыкальное сопровождение: Проникновенные мелодии, исполненные талантливыми актерами, создают неповторимую атмосферу и надолго остаются в памяти зрителей.
Режиссерское решение: Екатерина Максимова создала камерную и душевную постановку, которая возвращает зрителя к далеко забытым воспоминаниям и чувствам.
Актерский состав: Светлана Исаева, Ольга Дружинина, Анастасия Пушкина, Аделина Иванова, Марианна Коробейникова блестяще воплотили образы, передав всю глубину и искренность переживаний своих героинь.
Что говорят зрители:
«Это добрая, душевная сказка, рассказанная через истории нескольких поколений женщин. Музыкальные номера великолепны – мелодии настолько проникновенные, что после спектакля продолжают звучать в голове, согревая душу. В спектакле всё продумано до мелочей. Многослойные костюмы позволяют артистам мгновенно переходить от одной сцены к другой, а предметы на сцене удивительным образом трансформируются в зависимости от контекста.”
Создатели спектакля:
Автор: Светлана Исаева
Режиссер: Екатерина Максимова
В ролях: Светлана Исаева, Ольга Дружинина, Анастасия Пушкина, Аделина Иванова, Марианна Коробейникова
“Прялочка времени” – это спектакль, который трогает сердца и напоминает о важности связи с прошлым, о любви и памяти, о хрупкости и красоте человеческой жизни.
https://vk.com/spinneroftime?from=groups
Реклама. Заказчик — ООО Академия Странствий ИНН 7840290107