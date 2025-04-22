Всероссийская акция «Библионочь» пройдет в Петербурге в 14 раз

В Санкт-Петербурге 26 апреля в 14 раз пройдет Всероссийская акция «Библионочь».

В этом году к участию присоединились Музей связи имени Попова и Российский этнографический музей, расширив число площадок до 97 библиотек с общей программой из более чем 300 мероприятий. Центральной темой станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятия для детей в детских библиотеках начнутся днем. Набережная Фонтанки станет основной площадкой акции. На Невском проспекте запланирована программа, посвященная истории голландцев в Петербурге, включая органный концерт. На Московском проспекте будет представлена уникальная интерактивная программа, посвященная жизни молодежи 40-х годов и детским играм того времени.

Российская национальная библиотека примет участие в акции на трех площадках: в главном здании, на площади Островского и в новом здании на Московском проспекте.