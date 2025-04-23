Денис Минкин возглавит Транспортный союз Северо-Запада

В Санкт-Петербурге провели заседание участников Транспортного союза Северо-Запада, на котором избрали нового Президента Союза и сформировали новый Президиум.

На заседании Транспортного союза Северо-Запада в Санкт-Петербурге состоялись выборы нового президента ведомства. На данный пост абсолютным большинством участников был избран генеральный директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. Также был сформирован обновленный состав Президиума.

Как отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, город продолжает активное развитие транспортной системы. Среди ключевых проектов – строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, запуск новых маршрутов, модернизация Большого морского порта и расширение аэропорта «Пулково». В своем Telegram-канале он рассказал, что особое внимание уделяется обновлению подвижного состава – парк пополняется техникой российского и белорусского производства.

Необходимо и далее продолжать совместную работу, консолидировать усилия транспортников и промышленников для сбалансированного развития всех видов транспорта и инновационной деятельности. Уверен, высокий экспертный уровень участников Союза позволит эффективно и оперативно решать задачи, стоящие перед отраслью, добавил Поляков.

Транспортная система Петербурга сочетает проверенные решения и современные технологии. Он обозначил цель — создание надежной, безопасной и экологичной инфраструктуры, которая отвечает потребностям мегаполиса и комфорту пассажиров. Об этом рассказал председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев.

На следующий год специалисты ведомства займутся развитием инфраструктурных объектов, дальнейшим обновлением подвижного состава и внедрение инновационных решений для повышения экологичности и качества услуг.