Структура под управлением РСХБ приобрела 50% бизнеса Авито

Компания под управлением Россельхозбанка (РСХБ) совместно с инвестиционной группой Kismet Capital Group (KCG) выкупила половину акций холдинга Авито. Сделка завершилась в апреле 2025 года, ее подробности не раскрываются. Участники сделки допускают вероятность публичного размещения акций Авито в перспективе.

Напомним, что в 2022 году РСХБ выступал в роли денежного партнера Kismet при приобретении Авито, отвечая за финансовые операции и экспертный консалтинг.

РСХБ был выбран Kismet Capital Group как надежный финансовый партнер, который последовательно демонстрировал в роли кредитора заинтересованность в росте Авито.

Иван Таврин, основатель Kismet Capital Group, заявил, что под руководством холдинга численность персонала Авито увеличилась практически вдвое, а компания продемонстрировала впечатляющий рост бизнеса.

«Это прежде всего заслуга менеджмента и всей команды, благодаря которым Авито стал неотъемлемой частью жизни десятков миллионов россиян», — отметил Иван Таврин.

По его словам, Kismet и РСХБ намерены и дальше содействовать операционной команде платформы в реализации существующей стратегии, параллельно наращивая инвестиционную привлекательность бизнеса. Кроме того, партнеры рассматривают вариант выхода Авито на публичные рынки капитала.

В пресс-службе АО «РоссельхозБанк» сообщили, что рассчитывают на рост капитализации Авито, доверяют команде Kismet и операционному менеджменту компании в вопросах развития бизнеса.