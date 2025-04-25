В «Книжном поезде-2025» приняли участие свыше 50 писателей

В рамках фестивального движения «Книжные маяки России», с 13 по 19 марта 2025 года состоялось масштабное литературное путешествие «Книжный поезд 2025», проехавшее по маршруту Санкт-Петербург — Волгоград. Свыше 50 писателей и деятелей культуры приняли участие в этом проекте, направленном на популяризацию чтения и русского языка, вдохновленном успехом Года литературы 2015 года и приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Символично, что маршрут был выбран «от Ленинграда до Сталинграда», чтобы подчеркнуть важность исторической памяти и военной прозы, пишет ТАСС.

Поездка включала более чем 100 мероприятий для всех возрастов: творческие мастер-классы, пленарные заседания, встречи с авторами, музыкально-поэтические вечера и экскурсии.

Цель проекта — не только популяризация литературы, но и формирование устойчивой читательской привычки у населения с амбициозной целью довести количество читающих граждан до 80% и стимулировать чтение минимум 12 книг в год.

Идея «Книжного поезда» уходит корнями к 2008 году, к проекту «Литературный экспресс». В 2023 году состоялся первый масштабный маршрут «Книжного поезда» Санкт-Петербург — Владивосток. В нынешнем году, несмотря на более короткий маршрут, проект достиг значительных результатов. Более чем 10 тысяч человек посетили мероприятия, а онлайн-трансляции собрали свыше 100 тысяч зрителей.