Туристы из Петербурга перевернулись на байдарках в Башкирии

Пятеро туристов из Санкт-Петербурга и Москвы перевернулись на реке Малый Инзер в Белорецком районе Башкирии. Спасатели смогли эвакуировать всех путешественников.

Специалисты вытащили из воды пятерых туристов, которые плыли на трех байдарках по реке Малый Инзер. Спасатели эвакуировали людей на берег с помощью двухместного катамарана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, группа туристов из Москвы и Санкт-Петербурга начала сплав из деревни Бердагулово Белорецкого района.

Однако на участке «Айгирские пороги» путешественники не справились с сильным течением, и их байдарки перевернулись. В ходе происшествия никто не пострадал.

Отметим, что река Малый Инзер протекает в Белорецком районе, а ее протяженность составляет 96 километров. Путешествие по реке на сплавных средствах возможно только в период подъема воды. Чаще всего туристов, привлекают пороги Синие скалы и Айгир, находящиеся немного ниже железнодорожной станции Айгир.