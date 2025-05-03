Автоледи на Mercedes сбила пешехода на Рубинштейна

В Санкт-Петербурге на улице Рубинштейна произошло ДТП с участием Mercedes, за рулем которого находилась дама, и пешехода.

Инцидент случился около двух часов ночи 3 мая возле кафе, расположенного в одном из домов по улице Рубинштейна. По предварительным данным, автомобиль выехал на тротуар, сбив 32-летнего мужчину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На месте происшествия была задержана 32-летняя женщина, управлявшая автомобилем марки Mercedes-Benz G-Class («Гелендваген»). Пострадавший мужчина получил травму ноги и был госпитализирован в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести. Водитель отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

В отношении женщины составлен административный протокол по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью человека. Проводится проверка обстоятельств ДТП.