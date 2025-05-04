Путин заявил об ежедневных тренировках в спортзале Кремля

В недавно вышедшем документальном фильме, посвященном 25-летию президентства, Владимир Путин предоставил съемочной группе редкую возможность ознакомиться с интерьером своей кремлевской квартиры. Особое внимание было уделено личному спортзалу, оснащенному различными тренажерами. Президент продемонстрировал его как важную часть своей жизни и заявил, что старается заниматься ежедневно.

По его словам, тренировка занимает полтора часа. Он акцентировал значение физических нагрузок для поддержания здоровья и работоспособности, упомянув при этом и плавание, и катание на льду в качестве дополнительных видов кардионагрузок. Небольшая ссадина на лбу президента была объяснена как результат случайного травмирования во время тренировки.

Помимо спортзала в квартире президента расположена личная библиотека, а также две спальни. Путин отметил компактность своего жилища, указывая на умеренные размеры и уютную атмосферу.