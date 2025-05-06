Фрунзенский район лидирует по дешевым фитнес-абонементам

За последний год число фитнес-клубов в 16 российских городах-миллионниках выросло на 8,8 %. Наибольший прирост зафиксирован в Воронеже, Петербурге и Волгограде. Лидерами по количеству фитнес-клубов остаются Москва, Петербург и Новосибирск.

Как сообщает «Петербургский дневник», специалисты изучили районы Петербурга, чтобы определить, где больше всего фитнес-заведений и где цены на абонементы ниже.

В Петербурге средняя стоимость абонементов различается по районам. В Приморском районе цена составляет 4,2 тысячи рублей, а во Фрунзенском она ниже — около 2,5 тысячи рублей.

Самые дорогие абонементы — в Петроградском районе (до 7,5 тысячи рублей), тогда как в Центральном районе средняя цена держится на отметке 5,5 тысячи рублей.