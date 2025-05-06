За неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге уменьшилась на 27%

Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в Петербурге и Ленобласти за 18-ю неделю 2025 года.

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что с 28 апреля по 4 мая в регионе сохраняется устойчивая тенденция к снижению заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Кроме того, эпидемиологические показатели опустились ниже установленных пороговых значений.

За отчетный период на в Петербурге эксперты зафиксировали 22,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что на 27,4% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Около 51,9% лабораторно подтвержденных диагнозов пришлось на различные штаммы гриппа. Среди других респираторных вирусов преобладают РС-вирусная инфекция, риновирусы и метапневмовирусы. Об этом рассказали в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора Петербургу и Ленобласти.

За аналогичный период в Ленобласти показатель заболеваемости снизился на 26,9% по сравнению с предыдущей неделей. При этом доля гриппозных инфекций в структуре ОРВИ достигает 89,2%. За неделю в регионе выявлено 132 новых случая гриппа при общем количестве респираторных заболеваний 7,5 тысячи.

Кроме того, в Петербурге специалисты зафиксировали 119 случаев заболевания COVID-19, что на 32,8% меньше по сравнению с прошлой неделей. В Ленинградской области было зарегистрировано 5 случаев заболевания, что на 68,8 % меньше данных предыдущей отчетной недели.