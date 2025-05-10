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Полиция задержала двух мужчин после стрельбы из травмата в Янино

Даниил Александров
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Фото: Baltphoto

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в нападении на мужчину в поселке Янино.

В ночь с 8 на 9 мая в полицию Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о драке на Голландской улице в поселке Янино-1.

Правоохранители прибыли на место инцидента и выяснили, что около 11 часов вечера 8 мая двое неизвестных на пересечении Голландской и Тюльпановой улиц попытались напасть на 40-летнего местного жителя. Во время конфликта мужчина, защищаясь, произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета, а затем один раз выстрелил в сторону нападавших.

Сотрудники полиции задержали первого злоумышленника вечером 9 мая на Голландской улице. Им оказался безработный 27-летний петербуржец. Через час в руки полицейских попал его сообщник — 32 летний местный житель.

Оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

На данный момент подозреваемые в совершении преступления были помещены в изолятор.

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