Магнитная буря в Санкт-Петербурге продлится до понедельника

В субботу Санкт-Петербург оказался под воздействием геомагнитных возмущений. Нестабильность поля Земли сохранится до понедельника, что может отразиться на самочувствии метеозависимых горожан.

Причиной аномалии стал мощный поток солнечного ветра, исходящий из корональной дыры на поверхности Солнца. После полуночи зафиксированы первые возмущения магнитосферы, а к трем часам ночи по московскому времени они усилились до уровня средней бури класса G2. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Эксперт прогнозирует, что в течение выходных и в понедельник жители России, в том числе и петербуржцы, будут ощущать последствия космической непогоды. Периоды относительного спокойствия будут сменяться новыми волнами возмущений, преимущественно минимального уровня G1.