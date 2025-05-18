Около 2% петербургских школьников поедут за границу этим летом

Примерно 2% школьников из Санкт-Петербурга проведут летние каникулы за рубежом.

Каждый третий родитель в Северной столице не планирует отправлять детей на отдых за пределы города в период летних каникул. Еще 30% опрошенных намерены вывезти школьников в сельскую местность или на дачные участки, а 12% выбрали для них оздоровительные лагеря.

Еще 10% респондентов сообщили о планах отправить детей к Черному морю, 6% организуют поездки по России, а 2% рассматривают зарубежные направления, сообщили эксперты из SuperJob.

Внутри страны наиболее востребованными оказались Байкал, Москва, Калининград и Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений лидируют Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, Грузия и Азербайджан.

Около 2% родителей планируют отправить детей в школьные лагеря, а 10% выбрали альтернативные варианты, включая санаторное лечение, туристические походы или посещение родственников.

При этом 9% опрошенных пока не приняли окончательного решения относительно летнего отдыха детей.