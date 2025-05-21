Авито Работа ввела значок «Рыночная зарплата» для вакансий

Сервис Авито Работа внедрил новую функцию — специальный значок «Рыночная зарплата». Отметка появляется в вакансиях, где уровень оплаты соответствует средним показателям по рынку. Она призвана помочь соискателям быстрее находить подходящие варианты.

Кандидатам маркер помогает оценить соответствие зарплаты в вакансии рыночным стандартам по конкретной должности. Работодатели же получают инструмент для анализа конкурентоспособности своего предложения.

Исследования Авито Работы показывают, что размер заработной платы входит в тройку главных факторов выбора работы для всех категорий соискателей. Для 68% россиян этот критерий является определяющим. Однако при оценке вакансий и формировании зарплатных ожиданий многие сталкиваются с трудностями из-за недостаточной осведомленности о реальном положении дел на рынке труда в своем регионе.

Аналитики сервиса рассчитывают рыночный уровень зарплат на основе данных всех активных вакансий, учитывая географию, профессиональную область и график работы. Ограничений по типам работодателей, которые могут получить такой значок, нет.

Функция доступна пользователям всех регионов России на любых устройствах.