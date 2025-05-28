Авито Путешествия ввели статус «Суперхозяин» для арендодателей с лучшим сервисом

Сервис бронирования жилья «Авито Путешествия» стал отмечать специальным знаком владельцев жилья с высоким уровнем сервиса и предоставил приоритетные возможности для размещения объектов.

Платформа внедрила систему мотивации для собственников, которые демонстрируют высокие стандарты обслуживания. Теперь арендодатели, соответствующие ряду критериев, могут получить статус «Суперхозяин». Его получают те, кто поддерживает уровень сервиса в системе от 41%, включая большое количество положительных отзывов от гостей, оперативные ответы на запросы и минимальное число отмен бронирований.

По словам Валерии Зимы, руководителя направления B2B-маркетинга «Авито Путешествий», в настоящее время примерно 15% всех квартир и частных домов на платформе принадлежат «Суперхозяевам», а это десятки тысяч вариантов размещения. Это говорит о том, что многие владельцы жилья стремятся обеспечить комфортное пребывание гостей и предлагать услуги высокого уровня. Она также добавила, что компания решила поощрить тех, кто первым получил этот статус и сохранял его на протяжении длительного времени.

Согласно статистике «Авито Путешествий», наибольшее количество жилья от «Суперхозяев» представлено в Краснодарском крае, Петербурге и Московской области. На четвертом месте находится Татарстан, а завершают топ-5 Калининградская область и столица России.