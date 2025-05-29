Кейт Миддлтон приняли за помощницу принца Уильяма

Во время визита в кардиффский дом престарелых принц Уильям и Кейт Миддлтон вспомнили забавный случай пятилетней давности.

Дело в том, что одна из проживающих в учреждении женщин не узнала супругу наследника британского престола во время их предыдущего посещения в 2020 году.

Напомним, что пять лет назад Джоан Дрю-Смит назвала Кейт помощницей принца Уильяма. В ответ на это принцесса в шутливой форме подтвердила предположение пенсионерки, отметив, что давно выполняет функции ассистента своего супруга.

В ходе нынешнего визита королевская чета специально встретилась с Дрю-Смит, которая на этот раз сразу узнала высоких гостей. В ходе беседы участники вспомнили прошлый забавный эпизод, а также совместную игру в бинго, сообщает Hello.

При повторном представлении принца Уильяма пенсионерка прямо оценила его прошлые игровые навыки, признав их неудовлетворительными.

Отметим, что 20 мая принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые в 2024 году выступили в роли хозяев традиционного приема в Букингемском дворце. Это событие стало их первым появлением на подобных мероприятиях в этом году.