Часть деревьев вырубят в Изотовском сквере ради благоустройства за 157 млн

Изотовский сквер в Санкт-Петербурге, расположенный между проспектом Авиаконструкторов и Нижне-Каменской улицей, в скором времени ждет масштабная реконструкция.

Читатели Мойки78, услышав об этой новости, прислали в редакцию фотографии, демонстрирующие текущее состояние зеленой зоны. На кадрах предстает уголок дикой природы с болотом, протоптанными дорожками и небезопасным мостом из бревен.

На данный момент в сквере можно увидеть как скамейки и урны, так и мусор, включая тележку из магазина, разлитое молоко и остатки мангала. Размытые дождями дороги превратились в непроходимую грязь, а камни, служащие декором, покрыты граффити.

На портале госзакупок размещен конкурс на поиск подрядчика для обустройства Изотовского сквера, стоимость контракта составляет свыше 157 млн рублей.

При этом часть деревьев планируется вырубить. Согласно данным с портала госзакупок, в ходе работ так должны высадить новые зеленые растения.

Реконструкция должна начаться летом 2025 года, а завершиться в мае 2026 года, однако получится ли у городских властей изменить текущую ситуацию в лучшую сторону, вопрос остается открытым.