Англичане стали свидетелями уникального явления — «пивного водопада»

Пузырящаяся смесь текла через улицу на глазах у удивлённых прохожих Фото: MEN Media

Пузырящаяся смесь текла через улицу на глазах у удивлённых прохожих Фото: MEN Media

На одном из пивоваренных заводов Англии в процессе производства случилась утечка «янтарного нектара».

Как сообщает DailyStarSunday, англичане стали свидетелями удивительного явления — «пивного водопада», случившегося в результате утечки с крыши пивоваренного завода. Причиной «наводнения» стала лопнувшая труба.

Реки пива струились с крыши здания и дальше растекались по улицам Манчестера. Все это действо развернулось на глазах у обескураженной публики.

Отмечается, что часть прохожих была в недоумении, а некоторые пришли в восторг от увиденного зрелища. Один из мужчин не растерялся и угостил себя бесплатной выпивкой. Смельчаков не остановил даже тот факт, что жидкость не являлась готовым пивом.

Чрезвычайное происшествие на производстве JW Lees ‘Greengate произошло из-за переполненного контейнера, говорится в сообщении.

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