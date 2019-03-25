Чтобы воздух в Петербурге был чистым, треть территории должна быть «зеленой»

Петербургские эксперты в продолжение темы о загрязненности воздуха в Северной столице рассказали, где дышится легче всего, что загрязняет воздух Северной столицы, а также, что поможет решить эту проблему.

По мнению экспертов — координатора движения «Красивый Петербург» Красимира Врански и руководителя Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрия Шевчука— самый чистый воздух в Петербурге на окраинах. Это Пушкинский ( Павловск), Курортный, Приморский и Петродворцовый (Петергоф) районы, потому что здесь работают два фактора – озеленение и близость водоемов. Координатор движения «Красивый Петербург» заметил, что не во всех пригородах воздух свежий. Например, в зонах спальных районов ситуация обстоит плохо.

По мнению экспертов, больше всего воздух в Северной столице загрязняют автомобили, которых, согласно статистике, сейчас около 2,5 млн. Еще сильно на загрязненность воздуха влияет промышленное производство, в частности, выбросы заводов. Велика роль и биологических факторов, где зачастую виновен сам человек. Это, например, выброс мусора в неустановленных местах, свалки в черте города, сжигание отходов. Красимир Врански отмечает, что раздельный сбор мусора частично поможет решить проблему загрязненности воздуха.

Эксперты предлагают несколько путей решения проблемы с грязным воздухом. Красимир Врански отмечает, что в своё время их команда выработала список из целых 20 пунктов о том, как сделать воздух чище. Туда прежде всего вошло разумное градопланирование: одна треть территории Петербурга должна принадлежать зеленым насаждениям. Сейчас же в городе на Неве, отметил эксперт, озеленения не хватает трагически. Есть в списке по очистке воздуха города и факторы сокращения автомобилизации, и грамотной уборки города без реагентов.

Руководитель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук отмечает, что зеленые насаждения смогут спасти ситуацию в городе, но возникает еще одна трудность. По мнению эксперта, в 50 км от центра Петербурга смог от промышленных предприятий и деятельности автомобилей рассеивается – именно в этих районах легко жить и можно бы, чтобы центр города не был переполнен автомобилями и выхлопными газами. Однако, как правило, «чистая» территория пригорода заболочена и застраиваться может ограниченно. С этим, скорее всего, тоже стоит бороться для улучшения ситуации с воздухом в Петербурге.

Парки и сады Петербурга составляют часть зеленых насаждений города. По некоторым подсчетам, в Северной столице и пригородах действуют 68 парков, 166 садов, 730 скверов, 232 бульвара и 750 озелененных улиц. Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, считают ли эксперты, что со временем Петербург обгонит Москву по загрязненности воздуха.