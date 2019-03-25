В Петербурге всегда будет легче дышать, чем в Москве

По мнению эксперта, воздух в Петербурге не сможет стать грязнее, чем в Москве, потому что в Северной столице меньше автомобилей. Фото: Pixabay.com

По мнению эксперта, воздух в Петербурге не сможет стать грязнее, чем в Москве, потому что в Северной столице меньше автомобилей. Фото: Pixabay.com

Сейчас самый грязный воздух в Петербурге в области магистралей, проходящих через центральную часть города. Однако, объем загрязнений от транспорта в Северной столице в четыре раза меньше чем в Москве.

Эксперты в области экологии рассказали, почему именно они загрязнены, а также ответили на вопрос, сможет ли когда-то Северная столица по загрязненности воздуха обогнать Москву.

Специалисты «Яндекс. Недвижимости» выяснили, где в Петербурге самый чистый и самый грязный воздух в 2018 году. Так оказалось, что хуже всего дышится на Лиговском проспекте, Обводном канале, а также на Литейном, Владимирском и Загородном проспектах и у Московского вокзала.

Gazeta.SPb узнала у петербургских экспертов по экологии, с чем именно связана загрязненность воздуха в этих районах.

Координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански считает, что такая ситуация обусловлена тем, что дороги являются магистральными. Отсюда возникает пыль и грязь, К тому же в этих районах почти нет озеленения. Руководитель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук объяснил, что в частности на Лиговском всё плохо с воздухом, потому что проспект, в отличие, например, от Невского не продувается. Дома здесь стоят против направления ветра. К тому же загрязненность воздуха связана с тем, что в пыль сейчас превращаются реагенты, которые остались после зимы. Пр помощи химии боролись с наледью на дорогах.

На вопрос о том, сможет ли когда-то Петербург по загрязненности воздуха обогнать Москву эксперты ответили по-разному. Координатор движения «Красивый Петербург» выразил надежду на то, что этого не случится и что со временем Петербург придет к разумному градостроительству и уборка, в частности, будет осуществляться своевременно без реагентов.

Руководитель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый Крест» считает, что Петербург не сможет обогнать Москву по показателям загрязненности воздуха хотя бы потому, что в Северной столице не так много машин, как в Москве, и вряд ли их станет больше, чем в столице. К тому же если брать всю территорию Петербурга, в которую включаются еще и пригороды, то она по чистоте воздуха в среднем окажется чище. Однако если сейчас сравнить показатели чистоты воздуха в центре города в Москве и Петербурге они могут совпадать.

Согласно последней статистике, в Петербурге масса загрязнений воздуха только транспортом составила в 2018 году 244 тыс. тонн, а в Москве — 801 тыс. тонн. Но помимо автомобильных есть масса и других факторов, влияющих на чистоту воздуха.