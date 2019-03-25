Спасённого от смерти под колёсами поезда пса Серёгу отправили на лечение

Пёс, уцелевший в Антропшино благодаря бдительности сотрудника РЖД, попал в клинику. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Как стало известно сегодня, 25 марта, волонтёры забрали собаку у хозяина и везут в ветклинику.

Хвостика или, как называл его хозяин, Серёгу будут обследовать и лечить.

Напомним, что машинист поезда спас пса, привязанного к рельсам в Гатчинском районе Ленобласти. Он остановил поезд и отвязал животное. После этой истории волонтеры объявили розыск животного. В результате оказалось, что собака вернулась домой к хозяину, которого подозревали в совершении данного злодеяния в отношении своего питомца.

Волонтеры успели пообщаться с мужчиной и попросили отдать им собаку. Хозяин отрицал, что привязывал к железнодорожным путям животное и заявил, что никогда бы так не поступил. Активисты пригрозили ему, что в следующий раз вернутся с полицейскими.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что привязанную к рельсам в Антропшино собаку нашли.