На защиту детской поликлиники №44 в ход пойдут обнимашки

Стрит-арт "Девочка без шарика" у детской поликлиники №44. Фото: паблик "Центральный район за комфортную среду обитания".

Стрит-арт "Девочка без шарика" у детской поликлиники №44. Фото: паблик "Центральный район за комфортную среду обитания".

Одних встреч и обещаний по ускорению ремонта детской поликлиники №44 жителям Центрального района показалось мало. Они планируют закрепить результат акцией «Обнимем детскую поликлинику».

Как сообщает «Мойка78», 22 марта в администрации района прошла рабочая встреча. На ней, помимо чиновников, присутствовали работники поликлиники и жителей района.

Активисты и все неравнодушные к проблеме лица заявили о своём намерении принять участие в акции, которая стартует в 12:00 30 марта. В рамках флешмоба участники будут обнимать здание на Мытнинской ул., 25.

Помимо жителей района и всех причастных к судьбе поликлиники, организаторы акции также приглашают принять участие главу района Максима Мейксина.

На встрече приняли решение обследовать здание поликлиники и решить можно ли ремонтировать его по частям.

Главная задача, по мнению большинства, оставить поликлинику в здании на период ремонтных работ. Если же состояние сооружения не позволит её осуществить, то детских врачей на время переведут в здания на Кременчугской 13/2 и 9/1. До середины текущей недели специалисты примут решение по этому вопросу.

Следующая встреча рабочей группы запланирована на конец апреля. К этому сроку должен быть подготовлен отчет по исследованию здания на Мытнинской.

Напомним, на период ремонтных работ поликлинику собирались перевести в другие здания. Речь шла о том, чтобы уволить врачей и восстановить их в должности уже в новой поликлинике.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что пикетирующих молодых мам задержали у детской поликлиники №44.