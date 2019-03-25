Зеленский рассказал за что готов встать на колени перед Путиным

Зеленский попросил не выдергивать его слова из контекста. Фото: Скриншот "ТСН"

Зеленский попросил не выдергивать его слова из контекста. Фото: Скриншот "ТСН"

Владимир Зеленский является лидером в предвыборной президентской гонке на Украине. Предварительно он набирает большее количество голосов среди 39-ти кандидатов.

В эфире телеканала «1+1» в программе «ТСН» ведущая напомнила Зеленскому его же слова, сказанные в 2014 году, о том, что он готов встать перед президентом России Владимиром Путины на колени.

Зеленский уточнил цитату: «Это было перед началом войны. Я сказал: я готов стать даже на колени, только не ставьте на колени Украину».

Кроме того, политик попросил не вырывать его слова из контекста и отметил, что и сейчас от своих слов не отказывается и «готов на все ради этого».

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Зеленский на данный момент сильно лидирует. На втором месте Юлия Тимошенко.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Дмитрий Песков дал комментарий о встрече Путина и Бойко.