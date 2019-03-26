Подведены итоги конкурса благоустроенных районов Петербурга

Всего районы выставили на конкурс 170 объектов. Фото: gov.spb.ru
Всего районы выставили на конкурс 170 объектов. Фото: gov.spb.ru

Все 18 районов поделили на 4 группы и оценили, как администрация заботится о красоте территорий.

В Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса “Лучшее комплексное благоустройство территорий районов Санкт-Петербурга в 2018 году”, сообщили в комитете по благоустройству 26 марта. В конкурсе участвовали все 18 районов и выставили 170 объектов для оценки.

Комитет по благоустройству публикует фото лучших объектов конкурса. Фото: gov.spb.ru

Члены жюри выбирали лучший квартал, лучший двор, социальные, культурные, спортивные объекты и прочее. Эксперты оценили асфальтирование дорожек, вырубку опасных деревьев, газоны, клумбы и прочие факторы.

Всего победителями стали семь районов Петербурга. Фото: gov.spb.ru

Все районы поделили на четыре группы. Победители распределились следующим образом:

1-ая группа: 1-ое место у Калининского и Приморского, серебро взял Фрунзенский, а на третьей строчке Красносельский и Выборгский.

2-ая группа: лучшим стал Московский, за ним идет Красногвардейский и третьей поделили Кировский и Невский.

3-я группа: выиграли конкурс Адмиралтейский и Петроградский, за ними идет Центральный район, замыкает группу Василеостровский.

4-я группа (пригородная): золото у Кронштадтского и Петродворцового района, второе место делят Курортный и Пушкинский, третье занял Колпинский.

Эксперты оценивали уход за газонами, вырубку проблемных деревьев и многое другое. Фото: gov.spb.ru

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что Беглов предложил жителям подавать идеи по развитию районов.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
благоустройство итоги комитет по благоустройству конкурс районы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ДТП на Бабушкино привело к плотному затору
Рыбная ловля в Ленобласти закончилась штрафом на 51 тыс. рублей
Картины путешественника Федора Конюхова представят на выставке в Петербурге
Сильная авария на Софийской затруднила движение транспорта
В WhatsApp появится новый «темный» режим
Америка хочет запретить продажу iPhone
Ученые рассказали, как продлить молодость
Очевидец рассказал об охраннике, который избил двух парней в ТЦ «Лиговъ»