Подведены итоги конкурса благоустроенных районов Петербурга

Всего районы выставили на конкурс 170 объектов. Фото: gov.spb.ru

Всего районы выставили на конкурс 170 объектов. Фото: gov.spb.ru

Все 18 районов поделили на 4 группы и оценили, как администрация заботится о красоте территорий.

В Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса “Лучшее комплексное благоустройство территорий районов Санкт-Петербурга в 2018 году”, сообщили в комитете по благоустройству 26 марта. В конкурсе участвовали все 18 районов и выставили 170 объектов для оценки.

Члены жюри выбирали лучший квартал, лучший двор, социальные, культурные, спортивные объекты и прочее. Эксперты оценили асфальтирование дорожек, вырубку опасных деревьев, газоны, клумбы и прочие факторы.

Все районы поделили на четыре группы. Победители распределились следующим образом:

1-ая группа: 1-ое место у Калининского и Приморского, серебро взял Фрунзенский, а на третьей строчке Красносельский и Выборгский.

2-ая группа: лучшим стал Московский, за ним идет Красногвардейский и третьей поделили Кировский и Невский.

3-я группа: выиграли конкурс Адмиралтейский и Петроградский, за ними идет Центральный район, замыкает группу Василеостровский.

4-я группа (пригородная): золото у Кронштадтского и Петродворцового района, второе место делят Курортный и Пушкинский, третье занял Колпинский.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что Беглов предложил жителям подавать идеи по развитию районов.