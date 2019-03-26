Беглов предложил подавать идеи по развитию районов Петербурга в МФЦ и интернете

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов выступил с обращением к жителям Северной столицы, в котором призвал петербуржцев делится с властью своими идеями по улучшению города, уровня и качества жизни. На основе этих пожеланий к лету 2019 года правительство обязуется составить новые программы развития всех 18 районов города.

Действующий градоначальник отметил, что для этого будет организована техническая база в МФЦ. Там будут оборудованы специальные стойки, организован сбор анкет, а подготовленные специалисты помогут каждому горожанину в их заполнении. А тем, у кого нет времени посещать учреждения, смогут оставлять свои предложения в специально созданном разделе на сайте администрации города. Также предложения можно направить через социальные сети.

«Я продолжу поездки по районам. Каждую неделю буду встречаться с вами, обсуждать ваши идеи и предложения. Того же требую от глав районов, муниципальных образований», — заявил врио губернатора в своем обращении.

По словам Беглова, такоц метод взаимодействия является единственным и правильным.

«Только так уже в ближайшие годы можно преобразить Петербург, сделать его еще более удобным городом для жизни», — добавил градоначальник.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Александр Беглов предложил наделить КГИОП новыми полномочиями.