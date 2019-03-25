Александр Беглов предложил наделить КГИОП новыми полномочиями

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил рассмотреть законопроект, который наделил бы комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Северной столицы более расширенными полномочиями по сохранению домов исторической ценности.

Одной из причин такого решения послужили жалобы жителей Петербурга на состояние фасадов исторических зданий в центральной части города на Неве. Действующий глава города вынес предложение наделить КГИОП расширенными полномочиями, «чтобы не потерять великое наследие».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что экс- замглавы КРТИ Зырянов займет новый пост в Смольном. Теперь Зырянов будет отвечать за программно-целевое правление, будет координировать работу КЭПиСП. Кроме того, Алексей Владиславович станет отвечать за бюджетное нормирование и ценообразование.