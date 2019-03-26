После гибели ребенка в Неве возбуждено дело

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после того, как школьник провалился под лед на Неве.

Об этом сообщает Следственный комитет РФ. В ведомстве отметили, что следователи устанавливают обстоятельства гибели мальчика и причины происшествия.

Напомним, что происшествие случилось на льду реки Невы у дома №131 по проспекту Обуховской обороны в понедельник, 25 марта. Двое школьников гуляли по подтаявшему льду и провалились. Спастись удалось лишь одному ребенку.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге 11-летний мальчик во время прогулки провалился под лед. Ребенок был госпитализирован. У него диагностировали переохлаждение, ушибы мягких тканей нижних конечностей и острый бронхит.